Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с наложением санкций на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». На протяжении многих лет Абрамович делал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в таком положении«, – цитирует Мойеса Football.London.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба, а 2 марта объявил о продаже актива. Российский бизнесмен планирует получить около 4 млрд фунтов стерлингов и передать эти средства в благотворительный фонд.

10 марта правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича, наложив на него санкции.