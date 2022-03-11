Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев раскрыл планы на игру с «Краснодаром».

«В «Краснодаре» нет плохих игроков, все хорошие. Если будет недооценка, мы поплатимся за это. «Краснодар» умеет играть. Прошлогодний матч, который окончился со счетом 6:1, не вспоминаем», – заявил Бакаев в интервью пресс-службе «Спартака».

Полузащитник команды добавил, что после матчей с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» будет большая пауза. В это время красно-белые будут усиленно готовиться.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в воскресенье, 13 марта. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 32 баллами. «Спартак» занимает девятую строчку рейтинга с 26 очками.