Датский защитник баскетбольного клуба ЦСКА Габриэль Лундберг покинул состав команды. Об этом сообщает официальный сайт армейцев. Стороны расторгли контракт.

Лундберг пришел в ЦСКА в феврале 2021 года из польской «Зелены Гуры». В составе команды в прошлом сезоне, в среднем, баскетболист набрал 11,3 очка, совершил 2,5 подбора и сделал 2,2 передачи в матчах.

«Жаль, что из-за сложившейся ситуации мне пришлось принять очень трудное решение, решение, основанное на безопасности и благополучии моей семьи«, – цитирует Лундберга официальный сайт ЦСКА.

Баскетболист поблагодарил тренерский штаб, персонал, руководство и игроков ЦСКА. Также Лундберг выразил признательность болельщикам ЦСКА, которые тепло приняли его.