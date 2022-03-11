Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Рикардо сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Команда «Макларен» может подтвердить, что Даниэль Рикардо после своего плохого самочувствия в Бахрейне получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Даниэль отправился на самоизоляцию в соответствии с местным законодательством«, – содержится в заявлении «Макларена» на официальном сайте.

По правилам Риккардо должен вернуться прямо перед Гран-при Бахрейна. Он чувствует себя лучше. Команда желает пилоту скорейшего выздоровления.

Даниэля в составе команды заменит Ландо Норрис. Он будет управлять MCL36 в последний день официальных предсезонных тестов. Они пройдут в субботу, 12 марта.