В субботу, 12 марта, стартует 21-й тур Российской Премьер-Лиги.

Тур открывает матч между «Уфой» и «Нижним Новгородом». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Команда из Башкортостана идет на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» занимает 11-ю строчку рейтинга.

В 16:30 по московскому времени прозвучит стартовый свисток в матче между «Арсеналом» и «Динамо». Тульская команда идет на 12-м месте, москвичи занимают вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Центральный матч тура – московское дерби, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Встреча начнется в 19:00 по мск. Железнодорожники идут на шестом месте в РПЛ, армейцы занимают четвертую строчку турнирной таблицы.

ЦСКА набрал ход. Приход в команду новичков прибавил армейцам сил. Клуб под руководством братьев Березуцких выиграл четыре матча подряд и не собирается останавливаться.

«Локомотив» испытывает кадровые проблемы. Команду покинул весь тренерский штаб во главе с немцем Маркусом Гисдолем. Иностранцы разорвали контракт с железнодорожниками из-за ситуации в Украине.