Капризов, Панарин и Барбашев отличились в НХЛ, стали известны сроки проведения Кубка Первого канала, Тимощука лишили титулов и лицензии в Украине – самые интересные новости 11 марта в традиционном дайджесте от NVsport.

Наставник «Зенита» Тимощук потерял украинскую тренерскую лицензию и титулы

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук потерял все титулы, которые были завоеваны на территории страны и получил ограничения в ведении футбольной деятельности в Украине. Также экс-футболиста исключили из реестра игроков сборной команды.

Глава ФФККР Горшков назвал сроки проведения Кубка Первого канала

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков назвал даты проведения Кубка Первого канала в Саранске. Соревнования пройдут с 23 по 26 марта.

Татьяна Тарасова вернулась на каток

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова разместила в «Инстаграме» фото с катка ЦСКА. Там специалист работает консультантом.

«Миннесота» обыграла «Детройт» в серии буллитов, Капризов забил гол

Российский форвард Кирилл Капризов отличился в матче. Хоккеист забил 29-й гол в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на 53-й минуте встречи. Матч завершился со счетом 5:6.

Барбашев забил за «Сент-Луис» в победном матче с «Рейнджерс», у Панарина – ассист

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забил гол за команду в первом периоде. Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Артемий Панарин из «Рейнджерса» отдал голевую передачу и набрал одно очко.