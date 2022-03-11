Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл надеется, что российский форвард Евгений Малкин будет и дальше выступать за команду.

Напомним, срок действующего соглашения Евгения Малкина истекает в конце текущего сезона. 35-летний россиянин скоро станет неограниченно свободным агентом. «Питтсбург» могут покинуть еще два игрока команды – Крис Летанг и Брайан Раст.

«Очевидно, что Джино (Малкин) и Летанг – две наши приоритетные задачи. Надеюсь, что нак каком-то этапе мы сможем договориться о чем-то, что устроит все стороны. Мы будет продолжать переговоры«, – цитирует Хекстолла официальный сайт НХЛ.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» добавил, что новые контракты с Малкиным и Летангом могут подписать даже после завершения сезона.

В текущем сезона Малкин вышел на лед в 22 матчах. Хоккеист набрал 24 (10+14) очков. Россиянин не играл до января 2022 года. Он восстанавливался от травмы колена.