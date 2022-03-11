«Динамо» из Санкт-Петербурга вышло в 1/4 финала Кубка Владимира Петрова. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Динамовцы выбили из розыгрыша Кубка челябинский «Чермета» (5:1). В финальном матче отличились Дмитрий Сидляров, Никита Пузов и Александр Кучерявенко.

После окончания серии главный тренер команда Сергей Пушков отметил, что соперники показали хороший хоккей.

В четвертьфинале Кубка Владимира Петрова «Динамо» сыграет с «Химиком» из подмосковного Воскресенска. В регулярном чемпионате соперники санкт-петербуржцев финишировали на шестом месте.

За «Динамо» говорит и статистика. Петербуржцы два раза обыгрывали «Химик» со счетом 2:3 и 3:1.

Серия начнется 12 марта Первые два матча сыграют в «Юбилейном».