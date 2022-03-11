Футбольный клуб «Зенит» подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании решения Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить наставника клуба Анатолия Тимощука лицензии тренера и титулов. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

В пятницу, 11 марта, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отобрал у Тимощука тренерскую лицензию уровня Pro, а также титулы и награды украинских турниров.

«Анатолий Тимощук – большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению«, – цитирует пресс-службу «Зенита» источник.

В клубе считают решение УАФ необдуманными. «Зенит» назвал лишение Тимощука лицензии и титулов жестом политической манипуляции.

Украинский специалист работает тренером «Зенита»с 2017 года.