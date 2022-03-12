«Питтсбург Пингвинз» встретился с «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

За победителей забивали Майк Мэтисон, Джефф Картер, Марк Фридман, Брайан Раст и Эван Родригес. Российский форвард Евгений Малкин был на площадке 16:58, нанес два броска и получил коэффициент полезности «+1». В текущем неполном сезоне игрока набрал 24 (10+14) очка, в начале розыгрыша он восстанавливался после травмы.

В составе проигравших голы забили Джек Айкел и Алекс Пьетранджело. Нападающий Евгений Дадонов провел в игре 13:08 и сделал один бросок. «Вегас» потерпел третье поражение подряд и остановился на седьмом месте Запада.