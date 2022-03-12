Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов трижды забил во встрече с «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеист забросил две шайбы на шестой и седьмой минуте в течение 43 секунд. Третья оказалась в воротах канадцев в концовке третьего периода. Форвард провел на льду 15:54 и вывел свой клуб в овертайм.

Всего на счету Кузнецова 475 (148+327) очков за 577 матчах в «Вашингтоне». Спортсмен единолично занял десятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Россиянин обошел рекорд шведа Калле Юханссона (474).

Свой первый хет-трик Кузнецов оформил в октябре 2015 года в матче против «Эдмонтон Ойлерз».

Лучшим бомбардиром за историю всех составов «Кэпиталз» остается Александр Овечкин с 1392 очками.