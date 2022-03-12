На Финале Кубка России в Уфе продолжаются соревнования у биатлонистов. Сегодня, 12 марта, спортсменки примут участие в спринте на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Гонка начнется в 12:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляции из Башкортостана будет доступна здесь.

В спринте примут участие призеры Олимпиады-2022 Кристина Резцова (2-й номер), Светлана Миронова (11-й) и Ирина Казакевич (32-й). Также на трассе появятся Виктория Сливко (38-й), Валерия Васнецова (30-й) и Татьяна Акимова (49-й).

Кубок России в этом году получил открытый статус: выступать на нем смогут иностранные атлеты. Сейчас среди них будут представительницы сборной Белоруссии.

Напомним, СБР отказался выступать на международных стартах без государственных символов в нейтральном статусе.