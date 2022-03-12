Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла американку Энн Ли во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Победа позволила ей пройти в следующую стадию турнира.

Матч с участием россиянки завершился с результатом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча с хозяйкой корта продолжалась 2 часа и 23 минуты. Самсонова оформила пять эйсов и допустила три двойные ошибки. При этом она смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Пока она остается 32-й ракеткой мира в одиночном разряде.

В третьем раунде соревнований соперницей россиянки станет спортсменка из Черногории Данка Ковинич (71-е место). В своем матче она одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой, входящей в топ-10 рейтинга WTA. Игра третьего круга в Индиан-Уэллсе состоится завтра, 13 марта.