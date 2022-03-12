Белорусский биатлонист Антон Смольский показал первый результат в спринтерской гонке на Финале Открытого Кубка России в Уфе. В шестерку лучших попали еще два его соотечественника.

Смольский финишировал с лучшим временем, допустив один промах. На второй позиции общего протокола остался белорус Дмитрий Лазовский с отставанием в 47,8 секунды. В топ-3 попал российский чемпион мира и призер Олимпиады-2022 Александр Логинов. Его проигрыш из-за одного промаха составил 50,4 секунды.

В топ-6 оказался еще один представитель соседней страны Никита Лобастов.

Ранее в СБР заявили, что награждение призеров Кубка России может проходить в двух категориях из-за участия иностранных спортсменов. Поэтому на пьедестал могут подняться Кирилл Бажин и Кирилл Стрельцов (4 и 5-й соответственно).