Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс».

Всего российский игрок провел 1255 встреч со статистикой в 1392 (766+626) очка. В рейтинге Овечкин стал единоличным обладателем 23-й позиции в рейтинге бомбардиров НХЛ за всю историю. По этому показателю он опередил американца Бретта Халла. До следующей позиции Овечкину нужно добрать три очка. Лучшим бомбардиром в истории НХЛ остается Уэйн Гретцки (2857).

В этом же матче хет-трик оформил российский нападающий Евгений Кузнецов. Дубль он оформил в начале первого периода, а затем вывел команду в овертайм. Матч завершился победой столичного коллектива со счетом 3:4.