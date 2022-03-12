Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил личный рекорд в прошедшем матче против «Коламбус Блю Джекетс», а также вошел в топ команды по необычному показателю.

Хоккеист отметился 30-й шайбой в сезоне. Однако она не спасла «Уайлд» от поражения со счетом 2:3. Этого результата Капризов достиг за 56 матчей. Так, россиянин стал всего лишь вторым игроком клуба с с показателем в 30 шайб в одном сезоне менее чем за 60 встреч. Рекордное достижение принадлежит Мариану Габорику, он повторял его трижды.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Капризов заработал 73 (30+43) очка. Пока он остановился на шестой строчке в списке лучших бомбардиров лиги и вошел в топ-10 снайперов розыгрыша.