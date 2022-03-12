Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анна Калинская пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Спортсменки выиграли свои матчи во втором раунде и прошли дальше по сетке в одиночном разряде.

Изначально Калинская попала в основные игры как лаки-лузер, а в первой встрече обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 0:6, 6:2. игра продолжалась 1 час и 51 минуту, россиянка сделала один эйс, три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В третьем круге она проведет матч с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Во втором раунде Касаткина, стартовавшая под 23-м номером, переиграла американку Кэти Волынец. Матч длился 2 часа 36 минут и завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Касаткина оформила одну подачу навылет, допустила девять ошибок на линии и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.

Ее следующей соперницей будет немка Анжелик Кербер.