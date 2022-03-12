Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал третий результат, показанный на Финале Кубка страны в Уфе. По словам спортсмена, спринтерская гонка прошла по плану.

Первым и вторым финишировали белорусы Антон Смольский и Дмитрий Лазовский.

«Было не тяжело, просто готовился в большей степени к дальнейшим стартам. Сегодня был контрольный старт, проверка своих сил. Все движется в правильном направлении. Рад что не провис. Скольжение было не самое лучшее, но состоянием на данный момент я доволен», – заявил Логинов в эфире Матч ТВ.

Напомним, российские спортсмены пропускают этапы Кубка мира из-за отказа СБР выступать в нейтральном статусе. Ранее они стартовали только на Олимпиаде-2022 в Пекине.