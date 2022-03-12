Сборная Китая закрепилась на первом месте в медальном зачете зимних Паралимпийских Игр в Пекине. Их абсолютное лидерство определилось за день до окончания соревнований.

Местные спортсмены завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые медали Паралимпиады. Второе место в рейтинге заняла команда Украины (10-10-8), в тройке лучших также оказалась Канада (8-5-10).

В медальном зачете Олимпиады-2022 китайцы остались на третьем месте.

Изначально Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил к участию в Паралимпийских играх российских и белорусских атлетов. Но затем организация приняла решение о дисквалификации будущих участников, уже прибывших в Пекин. Изменения произошли на фоне текущей политической ситуации и конфликта России и Украины.