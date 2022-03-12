Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала фразу белоруски Динары Алимбековой о желании выступать на этапах Кубка мира.

Иностранная спортсменка сообщила, что изначально не хотела приезжать на старт Кубка СБР в Уфу.

«И мне было что сказать, но нас не спрашивают. Я считаю, что если у нас нет выбора, то тут должна быть такая же мотивация бежать, как на Кубке мира», – приводит слова Резцовой Чемпионат.

По ее словам, не всем участникам международных соревнований удается выиграть на внутренних турнирах. В прошедшем спринте Резцова заняла второе место.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от стартов под своей эгидой.