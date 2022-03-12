Руководство английской Премьер-лиги сообщило об отстранении владельца «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом. Решение было принято после правительственных ограничений, под которые попал хозяин команды.

Пресс-служба организации разместила краткое заявление на странице в Твиттере. Полная версия документа находится на официальном сайте и доступна по ссылке здесь.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси», — сказано в сообщении.

10 марта на фоне политической ситуации были заблокированы активы российского бизнесмена, в число которых входил футбольный клуб.

После 27 туров текущего сезона «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. За этот период команда набрала 56 баллов.