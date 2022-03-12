Российская биатлонистка, участница Олимпиады-2022 Евгения Буртасова заняла первое место в зачете гонок преследования на Кубке IBU. Спортсменка завоевала «Малый хрустальный глобус», не участвуя в последних этапах соревнований.

По итогам сезона 2021/2022 Буртасова набрала 144 очка. В ее активе есть победа, серебро и 11-е место в пасьютах. При этом она пропустила заключительную гонку преследования в Риднау (Италия) из-за санкций международной организации для российских атлетов.

Второй в зачете стала норвежка Йенни Энодд с 139 баллами. Она не смогла набрать большее количество очков в Италии, финишировав четвертой. Третью позицию в рейтинге заняла представительница Франции Каролин Коломбо (112).

Напомним, в этом сезоне Буртасова приняла участие в Олимпийских Играх в качестве запасной.