В субботу, 12 марта, прошел матч между «Уфой» и «Нижним Новгородом». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась на центральном стадионе в Уфе и завершилась ничьей – 0:0.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

На поле было много борьбы, но футболисты не смогли порадовать болельщиков забитыми голами. В составе «Уфы» желтые карточки заработали Юрий Журавлев, Тьягу Родригеш и Дмитрий Кабутов.

Также Безбородов показал «горчичники» защитнику Иброхимхалилу Юлдошеву и полузащитнику Кириллу Кравцову из «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» занимает пятнадцатую строчку рейтинга.