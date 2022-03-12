Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу идеи создания в России аналога Гран-при.

Напомним, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков опроверг информацию о том, что руководство организации обсуждает создание такого турнира.

«Это будет прекрасное решение. Главный плюс, что будет свое Гран-при. Соревнования никогда не бывают лишними, тем более международные. Мы их умеем проводить как никто другой«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, российские фигуристы отстранены от чемпионата мира по фигурному катанию из-за ситуации в Украине. Спортсмены выступят на Кубке Первого канала в Саранске, который пройдет на той же неделе.