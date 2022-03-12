Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер назвал причину, по которой коллектив решил разорвать контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Было бы неправильно, если бы мы сотрудничали с российским пилотом, близким к российскому правительству«, – заявил Штайнер в интервью Sky Sports.

Напомним, 5 марта «Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным. Также компания прекратила сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», которая являлась ее титульным спонсором.

Также стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Никиты Мазепина и его отца – Дмитрия.

В прошлом сезоне Формулы-1 Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.