Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился эмоциями после матча с «Уфой» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

«Если брать ход игры, то результат закономерный. Доволен ли я? Нет. Я считаю, что мы должны были побеждать. Хотелось победить. Что касается исхода игры и того, что происходило на поле – результат закономерный«, – заявил Кержаков в эфире «Матч Премьер».

Александр назвал обратную замену Горбунова тренерским решением.

«Нижний Новгород» идет на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка.

«Уфа» занимает пятнадцатое место. Команда из Башкортостана набрала 17 очков.