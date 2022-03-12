Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала отстранение сборной России от международных стартов.

Резцова заявила, что пока не хочет думать о будущем, так как от нее ничего не зависит. Она расстроилась, что международные старты закончились, но рада, что получила возможность побыть с дочкой. Кристина старается во всем искать плюсы.

«Я вообще не слежу за новостями и понятия не имею, что творится в мире. Мне кажется, сейчас это самая правильная позиция. Тратить нервы на то, что никак не можешь изменить, не вижу никакого смысла«, – цитирует Резцову «Спорт-экспресс».

Кристина добавила, что она хотела бы принять участие в оставшихся этапаз Кубка мира, но выбора у нее нет. Придется принимать участие в российских стартах.