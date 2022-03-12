Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева подтвердила, что примет участие в Кубке Первого канала в Саранске.

«Я буду участвовать в Кубке Первого канала, готовлюсь к старту», – цитирует Елизавету ТАСС.

Напомним, Туктамышева пропустила Олимпийские игры в Пекине и чемпионат Европы в Таллине. Фигуристка не смогла отобраться в сборную России по итогам выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Туктамышева допустила ошибку на коронном прыжке – тройном акселе.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 марта в Саранске. Спортсмены представят короткие и произвольные программы, а также в рамках турнира состоится прыжковый фестиваль.

Ранее стало известно, что вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова не примет участия в Кубке Первого канала.