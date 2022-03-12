10 марта стало известно, что на пост главного тренера «Ростова» вернулся Валерий Карпин. Ранее ходили слухи, что рулевым национальной команды интересуются «Локомотив» и «Краснодар». До этого, 1 марта, железнодорожники на официальном сайте объявили об уходе Маркуса Гисдоля. 52-летий немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив Марко Николича. Марвин Комппер назначен исполняющим обязанности главного тренера, он и будет готовить команду к ближайшим матчам в РПЛ. Болельщики «Локо» ждали и верили в кандидатуру Карпина, но тренер сборной России принял решение вернуться в свой родной клуб. «Ростов» и «Локомотив» объединяет то, что оба какое-то время находились под руководством Юрия Семина. Может быть, это тот самый вариант, который нужен красно-зеленым сейчас? Вспоминаем совместную работу тренера и московского клуба.

«Локомотив» (1986-1990)

По приглашению руководителя клуба Николая Конарева в январе 1986 года бывший футболист «Локомотива» Юрий Семин возвращается в родной клуб уже в более серьезном статусе — он занимает пост главного тренера команды. На первом этапе развития «паровоза» он столкнулся с проблемой формирования тренерского штаба: ему хотелось привлечь к работе бывших коллег по «Спартаку», но очевидная слабость красно-зеленых вызвала у товарищей недоверие, и на помощь Семину пришел только начинающий специалист Виталий Шевченко.

Скачок клуба стал заметен сразу: за первые 8 матчей сезона москвичи не проиграли ни разу. Появились собственная манера игры, большое количество атак, но Юрий Павлович сдержано оценивал работу команды, продолжая и дальше трудиться на ее благо.

В советское время Сёмину дважды удавалось выводить «Локомотив» в высшую лигу чемпионата СССР, но закрепиться в ней команда так и не смогла.

В 1989 году команда потеряла ряд ключевых футболистов и оказалась в первом дивизионе. Семин принял решение сменить обстановку и в 1991-м году отдал штурвал управления своему помощнику Валерию Филатову, уехав тренировать олимпийскую команду Новой Зеландии.

«Локомотив» (1992-2005)

В 1992 году Юрий Павлович вернулся в московский клуб. Под его руководством команда превратилась в одну из сильнейших в российском футболе. Главным конкурентом у клуба считался московский «Спартак». В 1996 году «железнодорожники» триумфально забрали Кубок России, одержав в финале победу над красно-белыми. Через год успех повторился, но соперником стал другой московский клуб — «Динамо». Подопечные Семина могли забрать и третий трофей подряд, но в финальной игре вновь столкнулись со «Спартаком» и на этот раз уступили. Помимо этого, «Локомотив» регулярно становился призером российского чемпионата, но добраться до первого места пока так и не удавалось. Уже будучи в 21 веке, «железнодорожники» достигли новых успехов: в 2000 и 2001 годах команда завоевала два национальных кубка, годом позже к ним пришёл и более значимый успех.Железнодорожники впервые в истории выиграли золотые медали первенства, одержав победу в «золотом матче» над ЦСКА. В 2004 году «Локомотив» вновь стал чемпионом страны, а позже в первый и единственный раз вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, но уступил «Монако».

Сборная России (2005)

В 2005 году Юрия Павловича пригласили на должность главного тренера сборной России. Но под его эгидой национальная команда не выполнила главную задачу — выход на чемпионат мира 2006 в Германию. Продлевать контракт с РФС тренер не стал, несмотря на то, что команда все же смогла показать неплохие матчи без потери очков.

При Семине в национальной команде закрепились такие игроки, как Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Данияр Билялетдинов, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко и Юрий Жирков, которые в 2008 году покажут класс на чемпионате Европы, завоевав бронзовые медали.

«Динамо» (Москва) (2005-2006)

В ноябре 2005 Юрий Павлович пришел главным тренером в московское «Динамо», но найти общий язык с командой не удалось, следовательно, никаких результатов клуб так и не показал. Через 9 месяцев Семин подал в отставку.

Президент клуба «Локомотив»

Семин вернется в «Локо» в 2006 году, но уже в новом для себя статусе. Заслуженный тренер России становится президентом клуба. Этот год был непростым для красно-зеленых. Под руководством Анатолия Бышовца команде удалось занять лишь 7 строчку в турнирной таблице чемпионата России-2007. Единственным радостным событием в этом году стал Кубок России, который клуб все же смог завоевать. Результаты не устроили руководство, поэтому и Бышовец, и Семин были уволены со своих постов.

«Локомотив» (2009-2010)

После ухода с поста президента клуба, в тренерской карьере Семина числилось киевское «Динамо». Несмотря на положительный результаты команды, Юрий Павлович расторг контракт с клубом, так как хотел вернуться в родной «Локомотив». Возвращение в стан «железнодорожников» не принесло положительных результатов ни команде, ни тренеру и 29 ноября 2010 года совет директоров снял Семина с должности.

Стоит напомнить, что у тренера тогда начался конфликт с президентом клуба Ольгой Смородской, что тоже сыграло свою роль.

«Локомотив» (2016-2020)

Спустя пять лет странствий по разным клубам, в четвертый раз за карьеру, Семин вновь был назначен главным тренером «Локомотива». Смородская оставила свой пост, и новый президент Илья Геркус тут же вернул кумира фанатов.

В первом матче после возвращения на руководящую должность команда одержала победу над «Краснодаром». 2 мая 2017 года подопечные Семина снова выиграли Кубок России, а в 2018-м забрали золото чемпионата России.

В 2019 году «Локомотив» завоевал сразу два кубка: России и Суперкубок.

После чемпионства «Локомотива» в сезоне 2017/18, Юрий Павлович остался на посту главного тренера, но 14 мая 2020 года совет директоров команды принял решение не продлевать контракт Семина. Эта новость возмутила болельщиков коллектива. Футбольные фанаты обвинили гендиректора команды Василия Кикнадзе в некомпетентности. В течение сезона они выступали с требованиями вернуть Семина в команду, но этого так и не произошло.

«Ростов» (2021)

4 августа 2021 года возглавил «Ростов», подписав контракт на два сезона. Однако чуть больше, чем через месяц покинул пост. За время прибывания у штурвала команды, «Ростов» выиграл лишь один матч из семи, а также не смог выйти в 1/8 кубка России из мини-группы с командами ФНЛ и ФНЛ-2.

Сейчас Юрий Павлович не задействован в работах клубов. Недавно на вопрос, готов ли он вернутся в «Локо», тренер ответил: «Да, а почему нет? С удовольствием!». Возможно, пятый, юбилейный раз сыграет положительную роль и в жизни Семина, и в игре клуба. Так как в «Локомотиве» сейчас откровенно смутные времена. Частая смена руководства, постоянные травмы и странные трансферы действуют, скорее, отрицательно на коллектив. Именно при Семине команда ожила, начала приносить хорошие и даже отличные результаты, как в РПЛ, так и в Кубках. Раскрылись многие игроки: братья Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев. Все они сейчас ключевые футболисты сборной России. Возвращение Палыча стало бы замечательным поводом для радости не только внутри клуба, но и среди многочисленных болельщиков. Очень многие из них доверяли рулевому и верили в его руководство.

Автор: Дарья Гаврилова