Саудовский консорциум планирует купить лондонский «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает издание The Goal.

По информации источника, консорциум во главе с Saudi Media в пятницу, 11 марта, выступил с предложением о покупке клуба к банку Raine Group. Финансовое учреждение занимается продажей «Челси».

Напомним, 26 февраля стало известно, что Роман Абрамович передал управление клубом в руки попечителей благотворительного фонда «Челси». 2 марта стало известно, что российский бизнесмен намерен продать актив. Абрамович планирует выручить от сделки 4 млрд фунтов стерлинга.

10 марта против российского бизнесмена ввели санкции, которые заблокировали активы Абрамовича, в том числе и футбольный клуб.