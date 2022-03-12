На «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. «Авангард» получил шанс сыграть в большинстве. Сергей Толчинский получил шайбу от Арсения Грицюка, затем отдал пас вдоль ворот на Корбана Найта, который огорчил голкипера «Ак Барса».

На 40-й минуте Иван Телегин щабросил вторую шайбу. Ему ассистировали Петер Цегларик и Алексей Береглазов.

Серия завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2. Омичи растеряли преимущество в два матча и потеряли шансы на выход в дальнейшую стадию.