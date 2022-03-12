В субботу, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет с ЦСКА в рамках 21-го утра Российской Премьер-Лиги.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Новичок ЦСКА Юсуф Языджи воспользовался неразберихой в штрафной ворот Худякова и отправил мяч в сетку.

Уже через три минуты форвард «Локомотива» Вильсон Изидор забил ответный мяч. Он получил передачу Живоглядова с правого фланга и поразил ворота Игоря Акинфеева.

На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Московский ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.

«Локомотив» занимает шестую строчку рейтинга.

Лидер РПЛ – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 44 балла.