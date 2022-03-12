В субботу, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет с ЦСКА в рамках 21-го утра Российской Премьер-Лиги.
Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Новичок ЦСКА Юсуф Языджи воспользовался неразберихой в штрафной ворот Худякова и отправил мяч в сетку.
Уже через три минуты форвард «Локомотива» Вильсон Изидор забил ответный мяч. Он получил передачу Живоглядова с правого фланга и поразил ворота Игоря Акинфеева.
На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Московский ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.
«Локомотив» занимает шестую строчку рейтинга.
Лидер РПЛ – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 44 балла.
Комментарии Развернуть