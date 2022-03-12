Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин высказался об уходе легионеров из клуба.

Карпин рассказал, что когда получил предложение из «Ростова», то легионеры еще находились в команде, но уже приняли решение об уходе. Валерий Георгиевич встречался с иностранцами, но разговоры не помогли.

Карпин считает, что давление на футболистов оказали их семьи. Два шведа и норвежец – молодые ребята. На них было оказано большое давление.

«Не приняли мои доводы? Какой довод можно привести, если игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?» – цитирует Карпина «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» за день лишился пяти легионеров. Баштуш, Хаджикадунич, Кнудсена, Алмквист и Гигович покинули клуб до лета из-за ситуации в Украине.