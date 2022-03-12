Бывшая первая ракетка мира из Бельгии Жюстин Энен поделилась мнением о состоянии сербского теннисиста Новака Джоковича, который пропускает «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Нет никаких сомнений в том, что Новак Джокович переживает трудные времена. В такие моменты мы часто вынуждены принимать важные решения. Дума, что серб немного застрял после поражения от Александра Зверева на Олимпиаде в Токио. С того дня уверенность Джоковича пошатнулась», – цитирует Энен Eurosport.

Напомним, Новак Джокович недавно объявил о расставании с давним тренером Марианом Вайдой. Он не одобрял участия сербского теннисиста в Олимпийских играх.

Также Джокович пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса.