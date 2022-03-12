Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказал свое мнение о вероятном расширении Российской Премьер-Лиги и введении моратория на вылет в ФНЛ по итогам текущего сезона.

«Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивного принципа, с другой – спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев«, – цитирует Карпина «РБ Спорт».

Валерий Георгиевич добавил, что в следующем году нужно увеличивать количество матчей в Российской Премьер-Лиге, если клубы не смогут выступать в Европе из-за санкций.

«Ростов» идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.