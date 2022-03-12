Российский лыжник Александр Терентьев выиграл Кубок мира в молодежном зачете.

Для определения победителя была использована выборка лыжников до 23 лет, выступающих на Кубке мира.

Александр Терентьев набрал 330 очков в соревнованиях. Фридрих Мох из Германии отстал от россиянина на 117 баллов. Третьим стал Вильям Порома из Швеции (162 балла).

В текущем сезоне Терентьев выиграл дебютный спринт на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он обогнал на финише норвежца Йоханнеса Клэбо.

На Олимпийских играх в Пекине Александр завоевал две бронзы – в личном и командном спринте в паре с лидером российской сборной Александром Большуновым.

Общий зачет Кубка мира выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клэбо. Большунов занял второе место.