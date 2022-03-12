На «РЖД Арене» в Москве завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и ЦСКА.

Счет в матче на 39-й минуте матча открыл атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. Армеец добил мяч в ворота Данииила Худякова после удара Зайнутдинова.

Через три минуты Вильсон Изидор из «Локомотива» сравнял счет. Он получил пас от Живоглядова и расстрелял Игоря Акинфеева.

Армейцы владели преимуществом всю вторую половину встречи, но опасный момент у ворот Худякова смогли создать только на первой добавленной минуте. Языджи навесил с углового, Фукс скинул мяч на дальнюю штангу, удар Яки Бийола железнодорожники заблокировали, но Фернандес подхватил мяч и затолкал его в сетку ворот Худякова.