В субботу, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания) «Манчестер Юнайтед» играет с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 29-го тура английской Премьер-Лиги.

На 12-й минуте матча форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду открыл счет. Португалец ударил из-за пределов штрафной и отправил мяч в верхний угол ворот.

На 35-й минуте встречи Гарри Кейн реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Теллеса.

Через три минуты Роналду ответил вторым голом в матче. Он получил мяч в результате прострела Санчо и перенаправил его ударом касание в ворота «Тоттенхэма».

Роналду прервал неудачную серию из шести матчей подряд без голов. Он пропустил несколько матчей из-за травмы бедра.