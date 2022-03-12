Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру защитника Марио Фернандеса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Бразилец забил победный мяч в добавленное ко второму тайму время матча.

«Марио – уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвет«, – цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Алексей рассказал, что спустя час после травмы, полученной в матче с «Нижним Новгородом», Марио заявил, что будет готовиться ко встрече с «Локомотивом». Наставник отметил, что Фернандес всегда рвется в бой, но иногда у него находят серьезные повреждения.

Напомним, Марио Фернандес был заменен во второй половине матча с «Нижним Новгородом». Ему разбили нос. На встречу с «Локомотивом» бразилец вышел в синяком под глазом.