ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби, «Авангард» прошел в следующую стадию плей-офф КХЛ, Казакевич, Резцова и Логинов попали в топ-3 в финале Кубка России – самые интересные спортивные новости 12 марта в традиционном дайджесте от NVsport.

Гол Фернандеса решил исход матча между ЦСКА и «Локомотивом»

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА завершилась со счетом 2:1. Первый гол в матче забил полузащитник армейцев Юсуф Языджи. Вильсон Изидор из «Локо» сравнял счет. Исход матча решил точный удар Марио Фернандеса в добавленное время встречи.

«Авангард» выбил «Ак Барс» из розыгрыша Кубка Гагарина

Омичи выиграли четвертый матч в серии и пробились в следующую стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда из Казани завершила выступление в КХЛ.

Буртасова выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете пасьютов Кубка IBU

Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования на Кубке IBU, пропустив финальные этапы соревнований из-за ограничений международной федерации.

Казакевич выиграла спринт на Кубке России, Резцова – в пяти секундах

Ирина Казакевич выиграла спринт в финале Кубка России и СБР в Уфе. Биатлонистка не допустила ни одного промаха. Кристина Резцова ошиблась на рубеже и проиграла 4,7 секунды. Тройку призеров замкнула Ирина Лещенко из Белоруссии (+11 секунд).

АПЛ отстранила владельца «Челси» Абрамовича от управления клубом

Руководство английской Премьер-Лиги отстранило российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления клубом из-за санкций правительства Великобритании.

Белорус Смольский финишировал первым в спринте на КР, Логинов – третий

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на финале Открытого Кубка России в Уфе. Второе место занял его соотечественник Дмитрий Лазовский. Тройку призеров замкнул россиянин Александр Логинов.