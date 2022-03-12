Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме назвал сроки восстановления после травмы.

Напомним, бразилец ни разу не вышел на поле после возобновления сезона. В матче против ЦСКА (1:2) ворота «Локомотива» защищал 18-летний Даниил Худяков.

«Играли нормально. Со следующей недели вернусь в общую группу«, – цитирует Гильерме «Чемпионат».

Напомним Маринато получил травму связочного аппарата голеностопа в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а затем перенес операцию в Финляндии. В клубе тогда заявили, что бразилец пропустит три-четыре месяца.

В субботу, 12 марта, «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:2. Гол за железнодорожников забил Вильсон Изидор на 42-й минуте матча. У армейцев отличились Юсуф Языджи и Марио Фернандес.