Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об отношениях с компанией ВЭБ и спонсорских контрактах клуба.

«Что с финансированием после санкций ВЭБ? ВЭБ не финансирует ЦСКА – это заблуждение. У нас договорные отношения. Нейминг стадиона – многие это используют. С учетом экономической ситуации и курса национальной валюты – всем непросто«, – цитирует Бабаева «Чемпионат».

Генеральный директор ЦСКА добавил, что пока все спонсоры остаются с клубом.

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками. Действующий чемпион страны – «Зенит», лидирует в чемпионате России с 44 баллами.

В субботу, 12 марта, ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ со счетом 1:2. Победный гол забил бразилец Марио Фернандес.