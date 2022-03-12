Появилось подробное расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 25 по 27 марта в Саранске.

Участники начнут тренироваться на льду арены в четверг, 24 марта.

Прыжковый фестиваль начнется 25 марта в 18:00, а затем пройдет жеребьевка командного турнира.

Соревнования в командах начнутся в субботу, 26 марта в 17:00. Сначала будут презентованы команды. Фигуристы начнут выступления с ритм-танца, затем короткие программы представят мужчины, спортивные пары и женщины.

Произвольные программы будут представлены в том же порядке. Их покажут в воскресенье, 27 марта.

Награждение пройдет 27 марта, в 20:35.

Напомним, российских спортсменов не допустили до чемпионата мира из-за санкций международной федерации. Они были введены из-за ситуации в Украине.