В субботу, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» завершился очередной матч 29-го тура английской Премьер-Лиги. Встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».
Форвард «Манчестера» Криштиану Роналду в первый раз отличился на 12-й минуте с паса Фреда.
Нападающий «шпор» Гарри Кейн сравнял счет с пенальти на 35-й минуте.
Через три минуты португальский футболист оформил дубль. Ему помог Джейдон Санчо.
На 72-й минуте ошибся защитник «Манчестера» Гарри Магуайр. Он забил автогол.
На 81-й минуте матча Роналду сделал хет-трик. Голевой пас на свой счет записал Алекс Теллес.
«Манчестер Юнайтед» сохранил четвертую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.
Комментарии Развернуть