На «Бриджстоун Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счетом 7:4.

Дэвид Перрон и Роберт Томас оформили дубль в составе победителей. По шайбе забросили Брэндон Саад, Тори Крюг и Джастин Фолк.

Две результативные передачи на свой счет записал российский форвард Владимир Тарасенко.

Мэтт Дюшейн оформил дубль за «Нэшвилл». По шайбе на свой счет записали Райан Джохансен и Филип Форсберг.

«Сент-Луис»идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, «Нэшвилл занимает шестую строчку рейтинга.

В плей-офф Национальной хоккейной лиги выйдут по восемь лучших команд Восточной и Западной конференций.