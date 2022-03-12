Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга первая ракетка мира уверенно обыграл чеха Томаша Махача. Счёт по сетам — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут, Медведев взял три подачи соперника и не проиграл ни одной своей. На его счету три эйса и две двойных ошибки. Махач ни разу не подал навылет и допустил одну двойную.

Во втором круге соперником Медведева станет победитель матча между Филипом Крайиновичем и Гаэлем Монфисом, «посеянным» под номером 28.

Это первый турнир для Медведева, в котором он стартовал в статусе первой ракетки мира.