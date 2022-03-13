«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду разгромили «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5:0 и заработали очки во второй встрече подряд.

В составе «Шаркс» дважды забил чешский нападающий Томаш Гертл. По голу добавили Тимо Майер, Мэтт Ньето и Йонатан Дален.

Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов сделал результативную передачу в третьем периоде и поучаствовал в заключительном голе. Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Эдин Хилл отметился вторым шатаутом в сезоне с 29 отраженными бросками.

«Лос-Анджелес Кингз» проиграли второй матч кряду и заняли пятуюю строчку в таблице Западной конференции. Их соперники расположились на 13-й позиции.