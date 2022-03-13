Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 26-ю строчку в рейтинге ATP, не смог пройти в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе. Он стартовал со второго раунда и уступил в нем американцу Джексону Бруксби.

Встреча продолжалась 1 час и 19 минут и завершилась со счетом 0:6, 3:6 и победой представителя США. Хачанов сделал две подачи навылет и пару двойных ошибок. Его соперник оформил пять эйсов при трех ошибках, а также реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

В следующем круге американец сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Европейский теннисист входит в топ-5 рейтинга ATP.

Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев пробился во второй круг Индиан-Уэллса. Он сможет сыграть дальше, благодаря победе над чехом Томашем Махачем.