«Даллас Старз» уступили на домашней арене «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча закончилась триумфом гостей со счетом 7:4 и их выходом из серии проигранных матчей.

Победители занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. От более высоких позиций их отделяют дополнительные показатели «Даллас Старз» входят в топ-8 Востока.

Среди игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» по голу забили Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Патрик Немет, Баркли Гудроу, Райан Строум. Российский форвард Артемий Панарин не только сам забил, но и четыре раза помог напарникам результативными передачами. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 33.

В составе «Старз» отметились Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Российские хоккеисты не набрали очков.