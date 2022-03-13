Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен». При этом его команда уступила соперникам со счетом 3:4.

Победитель встречи определился в серии буллитов, где решающий гол за «Сиэтл» записал себе на счет Маркус Йоханссон. По одной шайбе в основное время забросили Янни Гурд, Райан Донато и Джаред Макканн.

Среди «Канадиенс» оставшиеся два гола забили Майкл Пеццетта, Ник Судзуки. Александр Романов всего отыграл 21:59, нанес три броска и провел встречу без штрафов.

«Монреаль Канадиенс» остались на последней строчке в таблице Востока. «Сиэтл Кракен» находятся на одну позицию выше в рейтинге Запада.